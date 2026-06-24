В Госдуме оценили создание в США полигонов украинского конфликта

Поводом для комментария стало заявление главы армии США Дэниела Дрисколла о том, что американские военные планируют организовать на своей территории как минимум два учебных центра, где будут имитировать условия боевых действий на Украине. По словам Дрисколла, такие тренировки нужны, чтобы солдаты могли оттачивать мастерство, работая «рука об руку с разработчиками» дронов и средств борьбы с ними.
Колесник отметил, что вооруженные силы всех стран мира внимательно следят за текущими конфликтами и делают выводы. Чужой опыт неизбежно проецируется на подготовку собственной армии: войска перенимают лучшие тактические и стратегические приемы, чтобы использовать их в будущем.
«Ничего такого в этом нет. Это ведется обыкновенная работа Вооруженных сил, то есть обыкновенная боевая подготовка. Мы так же делаем. Они, видимо, у нас это подглядели. Всегда любая армия должна смотреть, как и где ведутся боевые действия, какие конфликты в мире, и, исходя из анализа этих действий, какие-то предпринимать противодействия», — заявил собеседник «Ленты.ру».
В 2023 году, журнал Politico писал о растущем влиянии Дрисколла в администрации президента США. Издание называло его одним из немногих чиновников, способных убедить Киев пойти на компромисс и подтолкнуть к завершению конфликта. Хотя его должность является сугубо бюрократической и не связана напрямую с политикой, источники издания тогда отмечали усиление дипломатической активности со стороны Дрисколла.