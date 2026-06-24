В Госдуме оценили создание в США полигонов украинского конфликта

«Ничего такого в этом нет. Это ведется обыкновенная работа Вооруженных сил, то есть обыкновенная боевая подготовка. Мы так же делаем. Они, видимо, у нас это подглядели. Всегда любая армия должна смотреть, как и где ведутся боевые действия, какие конфликты в мире, и, исходя из анализа этих действий, какие-то предпринимать противодействия», — заявил собеседник «Ленты.ру».