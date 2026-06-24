Gazan, Подольская, группа «ПМ». День города в Березниках-2026: полная афиша

27 июня жители Березников отметят 94-летие города и День молодёжи. Организаторы подготовили множество различных активностей для детей и взрослых в честь праздника. Мероприятия начнутся в полдень и продлятся до позднего вечера. Главной площадкой торжеств станет Городской парк. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).
Когда в Березниках выступят Gazan, Наталья Подольская и группа «ПМ»?
Хедлайнером празднования Дня города и Дня молодёжи станет российский певец и рэп-исполнитель Gazan. Широкую известность артист получил благодаря вирусному хиту «67 (Six Seven)», который набрал миллионы прослушиваний. В числе других известных песен — «Абу Бандит», «Суетолог», «Чё за лев этот тигр» и др. Gazan выйдет на сцену в 21:00, его выступление продлится 50 минут.
До Gazan жителей и гостей Березников будет поздравлять Наталья Подольская — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005». Среди её самых популярных песен — «Nobody Hurt No One», «Поздно» и «Любовь-наркотик». Также известна совместными музыкальными проектами с мужем Владимиром Пресняковым. Выступление певицы пройдёт с 20:00 до 20:50.
На праздничном концерте также выступит российская группа «ПМ», созданная бывшими участниками коллектива «Премьер-Министр». Сейчас в ней играют Пит Джейсон и Марат Чанышев. Музыканты стали известны благодаря романтичным поп-хитам и участию первоначального состава в Евровидении-2002, где Россия заняла десятое место. Среди самых известных песен группы — «Девочка с севера», «Два бриллианта», «Восточная» и др. Концерт артистов начнётся в 19:00, выступление продлится 50 минут.
Парк культуры и отдыха.
Площадка «Техноград».
12:00−17:00 | Активности от предприятий города: профориентация, достижения, конкурсы, игры, викторины.
Площадка «Местное вкусное», главная аллея.
14:00−16:00 | Мастер-класс блюд аутентичной кухни, мастер-класс по здоровому питанию от Григория Хорошавцева, шеф-повара ресторана «Чайка Заза» (г. Пермь).
16:00−18:00 | Дегустация.
Площадка «Мы на спорте!».
12:00−16:00 | Фестиваль уличного спорта.
Площадка «Молодость России».
13:00−14:00 | Просмотр фильмов о России.
14:00−14:30 | Торжественное открытие Дня молодёжи.
14:30−16:00 | Выступление участников проекта «Живой голос» и танцевальных студий, розыгрыш призов.
16:00−17:00 | Награждение победителей фиджитал-турнира и фестиваля уличных культур.
17:00−17:30 | Церемония «Посвящение в молодость».
17:30−18:30 | Караоке с кавер-группой.
18:30−19:30 | Народное караоке.
Площадка «Мечта России».
14:00−17:30 | Питч-зона: проектная игра, знакомство с правилами написания проектов.
14:00−18:00 | Мастер-класс по игре на барабанах.
Площадка «Единство России».
14:00−18:30 | Мастер-класс «Родная игрушка».
14:00−19:00 | Ярмарка народных промыслов.
Площадка «Добро».
14:00−17:30 | Акция «Время молодых», ярмарка добра и проект «Другое дело».
Площадка «Гордость России».
14:00−17:30 | Всероссийская акция «Будь здоров!» и работа площадки службы МЧС.
14:00−19:30 | Выставка Героев.
Площадка «В ритме города», главная сцена.
16:30−17:00 | Выступление творческих коллективов и исполнителей г. Березники.
17:00−17:50 | Модный показ от пермских дизайнеров, АГЛИ-шоу, презентация школьной формы, АРТ-крылья, креативный дизайн спецодежды «Промышленный стайл».
18:00−18:10 | Открытие праздника. Поздравление с Днём города и Днём молодёжи от руководителей города.
18:10−18:55 | Выступление творческих коллективов и исполнителей г. Березники.
19:00−19:50 | Выступление группы «ПМ» (экс- «Премьер-министр», г. Москва).
20:00−20:50 | Выступление Натальи Подольской (г. Москва).
21:00−21:50 | Выступление молодёжного проекта Gazan (г. Москва).
21:50−22:00 | Завершение праздника.
Другие мероприятия.
Площадка «Спортград».
10:00 | Лыжная база МАУ ДО «СШ “Лидер” | Краевые соревнования по биатлону.
11:00−16:00 | Историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» | Соревнования «Строгановская регата».
11:00−13:00 | улица Тельмана, 72 | Соревнования по пляжному волейболу.
12:00−13:00 | МАУДО «СШ “БАрС” | Турнир по армлифтингу Пространство “Город-Авангард”.
14:00 | Ледовый дворец им. Д. В. Осипова | Фестиваль единоборств среди городов севера Пермского края «Za Победу!».
13:00−14:00 | Автопробег по маршруту «Березники — Усолье» в честь 15-летия молодёжной организации ООО «Автотранскалий».
13:00, 15:00 | Пешеходная экскурсия «Пешком в историю» (по билетам, сбор по адресу: пр. Ленина, 43).
15:30−16:30 | Экскурсия по дороге к Музею техники (бесплатно, сбор по адресу: пр. Ленина, 43).
17:00−18:00 | Торжественная церемония чествования лучших березниковцев, занесённых на городскую Доску Почёта, вручение премии одарённым детям «Ступени к успеху».