Более 570 нелегалов депортированы из Красноярского края с начала года

Как сообщили в пресс-службе ведомства, среди депортированных — выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая. Все они доставлены из Центра временного содержания в аэропорт Красноярска, где судебные приставы проводили их до пункта пропуска через государственную границу. Теперь нарушителям закрыт въезд в Россию сроком на пять лет.