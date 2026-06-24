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Более 570 нелегалов депортированы из Красноярского края с начала года

Среди депортированных — выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая.

Судебные приставы ГУФССП России по Красноярскому краю подвели промежуточные итоги всероссийской операции «Нелегал-2026». В рамках первого этапа профилактического мероприятия за пределы России принудительно выдворены 155 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, среди депортированных — выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая. Все они доставлены из Центра временного содержания в аэропорт Красноярска, где судебные приставы проводили их до пункта пропуска через государственную границу. Теперь нарушителям закрыт въезд в Россию сроком на пять лет.

Всего с января 2026 года судебные приставы региона выдворили из страны 570 нелегальных мигрантов.