День города в Верещагино в 2026 году. Подробная программа мероприятий

27 июня в Верещагино пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города и Дню молодёжи. Жителей и гостей ждут игры и развлечения, выступления творческих коллективов, спортивные турниры и множество других интересных событий. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).
Кинотеатр «Комсомолец».
10:00 | Торжественный приём главы Верещагинского муниципального округа одарённых выпускников и их родителей.
Стадион у ФОКа.
11:00 | Турнир по мини-футболу среди юношей 2013 и младше.
15:00 | Фестиваль ГТО.
Парк, главная сцена.
13:00 | Праздничная торжественная программа «Город, ты в сердце моём!».
14:30 | Концерт квартета «Каравай» (г. Пермь).
19:30 | Концерт молодых исполнителей «Открытый микрофон».
21:00−23:00 | Танцевальная программа с участием артистов из Перми.
Территория парка.
11:00 | Открытый турнир по лазертагу среди семейных команд Верещагинского муниципального округа (по заявкам).
13:00 | Ярмарка народных промыслов и изделий молодых творцов, ярмарка добра.
13:00 | Ярмарка вакансий «Живи и работай в Пермском крае», профориентационная площадка «Выбирай Пермское!».
13:00 | Акция «Будь здоров!» (передвижной ФАП), площадка войск беспилотных систем РФ, первая медицинская помощь (мастер-класс).
13:00 | «Диалог на равных» с волонтёром Победы Елизаветой Джалагония.
14:00 | «Диалог со Знанием» на тему «Креативное мышление: как научиться нестандартно мыслить» с Андреем Маковеевым.
14:30 | Детское пенное шоу.
16:00 | Музыкальная программа «Летнее настроение» с участием группы «Квартирник» (г. Верещагино).
Кроме того, на протяжении всего дня для гостей праздника будет организована развлекательная программа: аттракционы, торговые ряды, катание на лошадях, интерактивные площадки, увлекательные мастер-классы и другие активности для детей и взрослых.