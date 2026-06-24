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День города в Верещагино в 2026 году. Подробная программа мероприятий

27 июня в Верещагино пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города и Дню молодёжи.

27 июня в Верещагино пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города и Дню молодёжи. Жителей и гостей ждут игры и развлечения, выступления творческих коллективов, спортивные турниры и множество других интересных событий. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).

Кинотеатр «Комсомолец».

10:00 | Торжественный приём главы Верещагинского муниципального округа одарённых выпускников и их родителей.

Стадион у ФОКа.

11:00 | Турнир по мини-футболу среди юношей 2013 и младше.

15:00 | Фестиваль ГТО.

Парк, главная сцена.

13:00 | Праздничная торжественная программа «Город, ты в сердце моём!».

14:30 | Концерт квартета «Каравай» (г. Пермь).

19:30 | Концерт молодых исполнителей «Открытый микрофон».

21:00−23:00 | Танцевальная программа с участием артистов из Перми.

Территория парка.

11:00 | Открытый турнир по лазертагу среди семейных команд Верещагинского муниципального округа (по заявкам).

13:00 | Ярмарка народных промыслов и изделий молодых творцов, ярмарка добра.

13:00 | Ярмарка вакансий «Живи и работай в Пермском крае», профориентационная площадка «Выбирай Пермское!».

13:00 | Акция «Будь здоров!» (передвижной ФАП), площадка войск беспилотных систем РФ, первая медицинская помощь (мастер-класс).

13:00 | «Диалог на равных» с волонтёром Победы Елизаветой Джалагония.

14:00 | «Диалог со Знанием» на тему «Креативное мышление: как научиться нестандартно мыслить» с Андреем Маковеевым.

14:30 | Детское пенное шоу.

16:00 | Музыкальная программа «Летнее настроение» с участием группы «Квартирник» (г. Верещагино).

Кроме того, на протяжении всего дня для гостей праздника будет организована развлекательная программа: аттракционы, торговые ряды, катание на лошадях, интерактивные площадки, увлекательные мастер-классы и другие активности для детей и взрослых.