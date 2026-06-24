Четвертый класс пожароопасности ввели в лесах Нижегородской области

На территории Нижегородской области прогнозируется высокий уровень пожарной угрозы: в ряде районов ожидается 4‑й класс пожароопасности для лесных массивов и торфяных залежей. По сведениям ФГБУ «Верхне‑Волжское УГМС», неблагоприятный прогноз актуален в период с 24 по 29 июня 2026 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
При достижении 4‑го класса пожароопасности действует строгий запрет на пребывание граждан в лесах — об этом предупреждают специалисты спасательных служб.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Нижегородской области настоятельно рекомендуют строго придерживаться правил противопожарной безопасности:
отказаться от сжигания отходов на территории дач и садов;
не производить выжигание мусора в непосредственной близости от лесных участков;
исключить разведение открытого огня в лесной зоне;
воздержаться от курения в лесу, не оставлять горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;
не выбрасывать в лесу материалы, пропитанные горючими жидкостями (бензином, керосином и т. п.);
не оставлять на солнечных полянах стеклянные предметы, осколки и иной мусор, способный спровоцировать возгорание.
В случае выявления природного пожара необходимо сохранять хладнокровие, соблюдать меры предосторожности и сразу же сообщить о происшествии в пожарную службу.
Для оперативного получения сведений о неблагоприятных погодных условиях и возможных чрезвычайных ситуациях спасатели советуют установить на смартфон приложение «МЧС России» — оно позволяет своевременно узнавать об угрозах через интернет.
Ранее 210 коров спасли из горящей фермы сотрудники МЧС в Ковернинском округе.