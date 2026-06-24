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Нижегородские спортсмены завоевали пять медалей на Кубке России по лёгкой атлетике

Соревнования проходили в Чебоксарах и собрали сильнейших атлетов из 62 субъектов Российской Федерации.

Воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва № 1 из Нижнего Новгорода продемонстрировали выдающиеся результаты на Кубке России по лёгкой атлетике, завоевав пять медалей, из которых две — золотые. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Соревнования проходили в Чебоксарах и собрали сильнейших атлетов из 62 субъектов Российской Федерации.

Нижегородка Виктория Максимова стала чемпионкой на дистанции 200 метров, показав результат 23.12 секунды. В составе команды она также завоевала золото в эстафете 4×100 метров, где команда показала время 45.14 секунды. Кроме того, Виктория добавила в свою копилку серебряную медаль на дистанции 100 метров с результатом 11.57 секунды.

Бронзовые медали завоевали Анатолий Киселев на дистанции 110 метров с барьерами (13.85 секунды) и Иван Коптюх в метании молота (71.15 метров). Тренер-преподаватель Алексей Мухортов был отмечен поощрительной грамотой от Всероссийской федерации лёгкой атлетики за высокое качество судейства.

В департаменте физической культуры и спорта Нижнего Новгорода поздравили спортсменов и их тренеров с достигнутыми результатами и пожелали им дальнейших успехов в спортивной карьере.

Ранее сообщалось, что более 350 человек приняли участие в легкоатлетическом пробеге на фестивале «Золотая хохлома» в Семенове.

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