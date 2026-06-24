Нижегородские спортсмены завоевали пять медалей на Кубке России по лёгкой атлетике

Воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва № 1 из Нижнего Новгорода продемонстрировали выдающиеся результаты на Кубке России по лёгкой атлетике, завоевав пять медалей, из которых две — золотые. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. Соревнования проходили в Чебоксарах и собрали сильнейших атлетов из 62 субъектов Российской Федерации.