Ежегодный фестиваль российского кино «Горький фест» пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля

Юбилейный фестиваль нового российского кинематографа «Горький фест» (16+) пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля, сообщают организаторы.
За предыдущие девять лет в рамках фестиваля было показано более 500 картин, среди которых около 180 в рамках конкурсной программы и более 300 во внеконкурсной. Число фестивальных площадок за все годы увеличилось до 60, а сам смотр в прошлом году посетили более 100 тысяч зрителей.
В 2026 году основной темой фестиваля станет символ машины времени, путешествие во времени, переосмысление прошлого и образ будущего. Такой лейтмотив связан с юбилеем фестиваля, который невольно заставляет оглянуться назад, подвести промежуточные итоги и подумать о том, что ждет дальше.
В состав жюри этого года вошли режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев.
Призы жюри фестиваля будут распределяться в следующий номинациях: лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая драматургия, лучшая актерская работа, лучшее изобразительное решение и лучшее музыкальное решение.
Помимо призов жюри на церемонии закрытия будет вручаться приз зрительских симпатий и специальный денежный приз партнера фестиваля в размере одного миллиона рублей.
Основной площадкой смотра традиционно станет Нижегородский академический театр драмы имени Горького, а также центр культуры «Рекорд».
«Вот уже десять лет мы выстраиваем кинематографический мост между творцами и широкой публикой, и нам это блестяще удаётся. Мы создали пространство, одинаково интересное для мастеров кино и привлекательное для обычного зрителя. Именно этот бесценный диалог, эта живая обратная связь необходимы для развития отечественного кино, чтобы одни слышали других, чувствовали пульс времени и вдохновляли друг друга. Вот, ради чего мы работаем все эти годы. И это только первые наши десять лет!», — отметила генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.
Среди гостей фестиваля ожидаются Ольга Сутулова, Мила Ершова, Евгений Сангаджиев, Юлия Хлынина, Роман Евдокимов, Александра Ревенко, Светлана Бондарчук, Равшана Куркова, Михаил Тройник, Аглая Тарасова, Гавриил Гордеев, Рубен Дишдишян, Гевонд Андреасян и многие другие.
Всего в этом году было рассмотрено 550 заявок, что отражает большой интерес российских кинематографистов к участию в фестивале. В конкурсную программу вошли 18 фильмов, из которых 8 картин полного метра, 10 короткометражных, 14 игровых и 4 документальные работы.
Откроется фестиваль 3 июля картиной «На деревню дедушке 2» Владимира Котта. Церемония закрытия состоится 9 июля.
«В этом году мы подготовили очень сбалансированную программу, и как принято на нашем фестивале — калейдоскопическую. Есть дебютные работы, есть фильмы признанных режиссеров — Алексей Федорченко, Виталий Суслин, Светлана Самошина, Илья Хотиненко. Есть фильмы радикальные, экспериментальные (“А как правильно?”, “Одиссея 1992”), а есть — в хорошем смысле мэйнстримные (“Трудные папы”, “Блог”, “Мон”). Стоит отдельно отметить возвращение в конкурс прошлогоднего победителя Кирилла Верхозина с фильмом “Ось”, — рассказал программный директор фестиваля Андрей Апостолов.
Во внеконкурсной программе фестиваля будут две программы, посвященные столетию легендарного нижегородца Евгения Евстигнеева: фильмы Эльдара Рязанова с Евстигнеевым и фильмы с Евстигнеевым в главной роли. Сюда вошли легендарные советские картины 60−80-х годов.
Отдельная программа собрана из лучших фильмов о национальных республиках нашей страны и посвящена Году единства народов России.
Специальные программы посвящены фильмам с использованием сюжетного мотива путешествия во времени. Одна из них включает в себя российские фильмы ХХI века, вторая — картины советского периода.
В честь десятилетнего юбилея фестиваль подготовил специальную программу «Горькая десятка» с победителями и призерами фестиваля прошлых лет.
«Горький Фест» традиционно представит насыщенную деловую и образовательную программу, которая будет посвящена глубокому анализу современного кинопроцесса. Для участников подготовлены панельные дискуссии от ведущих продюсеров и режиссеров страны, актерские и сценарные мастер-классы, тренинги и лекции от лучших кино-специалистов современного российского кино.
Ранее мы писали о программе фестиваля «Большая Театральная» в Нижнем Новгороде.