Ежегодный фестиваль российского кино «Горький фест» пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля

«Вот уже десять лет мы выстраиваем кинематографический мост между творцами и широкой публикой, и нам это блестяще удаётся. Мы создали пространство, одинаково интересное для мастеров кино и привлекательное для обычного зрителя. Именно этот бесценный диалог, эта живая обратная связь необходимы для развития отечественного кино, чтобы одни слышали других, чувствовали пульс времени и вдохновляли друг друга. Вот, ради чего мы работаем все эти годы. И это только первые наши десять лет!», — отметила генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.