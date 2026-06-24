Под Зеленоградском старинная кирха, перестроенная из замка, заговорила на четырёх языках

У кирхи Рудау непростая история: изначально это был флигель замка Тевтонского ордена, который в XVI веке перестроили в церковь. Она просуществовала до конца Второй мировой войны, после чего стала зернохранилищем. Когда оно было заброшено, здание частично разрушилось — остановить этот процесс и начать противоаварийные работы удалось только в 2024 году. Ворота исторического парка стали доступны для посетителей ещё в сентябре прошлого года.