В Саратове и Марксе завершают ремонт дорог к медучреждениям

Ремонт двух транзитных дорог, ведущих к медицинским учреждениям, завершают в городах Саратове и Марксе, сообщили в Министерстве дорожного хозяйства Саратовской области. Работы выполняются в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Транзитный маршрут в Марксе по улицам Дорожная, Карла Маркса, Кирова и Загородная Роща ведет к районной больнице, поликлинике и роддому. На дороге выполнено устройство двух слоев асфальтобетона и заездного кармана.
В Саратове улица Политехническая ведет к приемному отделению клинической больницы имени С. Р. Миротворцева. На дороге выполнили устройство слоя асфальтобетона и нанесли дорожную разметку.
Кроме того, будут отремонтированы участки дорог по улицам Соколовой, Большой Горной и проспекту Строителей. Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе обновят покрытие на дорогах, по которым можно добраться до 10 учреждений здравоохранения. Ознакомиться с их перечнем можно в официальной группе Министерства дорожного хозяйства Саратовской области в социальной сети «ВКонтакте».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.