В Саратове и Марксе завершают ремонт дорог к медучреждениям

Кроме того, будут отремонтированы участки дорог по улицам Соколовой, Большой Горной и проспекту Строителей. Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе обновят покрытие на дорогах, по которым можно добраться до 10 учреждений здравоохранения. Ознакомиться с их перечнем можно в официальной группе Министерства дорожного хозяйства Саратовской области в социальной сети «ВКонтакте».