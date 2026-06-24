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В Россельхознадзоре заверили, что саранча не угрожает урожаю в Ростовской области

В донском Россельхознадзоре сообщили об оперативных обработках полей от саранчи.

Источник: Комсомольская правда

Саранча не угрожает урожаю на Дону. Об этом в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» заявили специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ростовской области.

Напомним, ранее в соцсетях жители нескольких районов сообщали о скоплениях саранчи. Вредителей заметили в Гуково, Зверево, Белой Калитве, Красном Сулине и других населенных пунктах.

Еще в начале июня специалисты Россельхозцентра предупреждали аграриев об усилении мониторинга. Особое внимание уделяли Заветинскому, Ремонтненскому, Орловскому, Пролетарскому, Сальскому, Песчанокопскому, Зимовниковскому и Дубовскому районам.

Последнее сообщение от сельхозпроизводителей о саранче поступило 19 июня.

— В тех местах, где количество вредителей превышало допустимый порог, оперативно провели обработки. Очаги ликвидировали. Угрозы урожаю нет, — подчеркнули специалисты Россельхозцентра в беседе с «КП — Ростов-на-Дону».

Также в ведомстве уточнили допустимые нормы для вредителей в полях. Для азиатской перелетной саранчи — одна особь на квадратный метр. Для мароккской — две. Для кобылки саранчи — десять.

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