Министр здравоохранения региона назвал два способа попасть на приём к узким специалистам и предельный срок ожидания

«Мы планируем в рамках нацпроектов строительство новой поликлиники на улице Олега Кошевого на 1 100 посещений в смену, которая позволит разгрузить амбулаторное звено ЦГКБ, — подчеркнул Сергей Дмитриев. — Сегодня, чтобы записаться на приём к узкому специалисту, варианта два. Через участкового терапевта по направлению по определению показаний. И если пациент находится на диспансерном учёте, то он без записи, минуя терапевта, попадает к узкому специалисту. Это сделано, чтобы разгрузить и узких специалистов, и уже по показаниям провести специализированный приём».