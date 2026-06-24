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Что произошло с отцом пятерых детей из Беларуси, который сделал ДНК-экспертизу после ссоры с женой

Отец пятерых детей из Беларуси сделал ДНК-экспертизу после ссоры с женой.

Источник: Комсомольская правда

Отец пятерых детей из Беларуси сделал ДНК-экспертизу после ссоры с женой. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

В Минской области мужчина вместе с женой воспитывали пятерых несовершеннолетних детей. В момент очередной ссоры белорус услышал от супруги признание, что он не является отцом детей. Для проверки сказанных слов мужчина решил сделать генетическую экспертизу.

«Эксперты-генетики управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области исключили отцовство мужчины в отношении всех пятерых несовершеннолетних детей», — отметили в ведомстве.

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