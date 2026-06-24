В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали два человека, пропал свет

«На данный момент до сих пор света нет. И пишут, что по большинству районов свет будет только к вечеру. Мелкие магазины работают в режиме наличной оплаты. Есть мелкие предприятия, которые работают на генераторах, но у них света нет, то есть какие-то приборы они подпитали, что-то работает и временно принимают оплату за наличку», — поделились она.