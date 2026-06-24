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Энергосистема Ростовской области готова к работе в летнюю жару

Для повышения пропускной способности сети специалисты модернизировали одну из самых загруженных высоковольтных линий Ростова-на-Дону и провели ключевые работы на подстанциях.

Энергосистема Ростовской области готова к работе в летнюю жару, сообщили на заседании регионального штаба.

Для повышения пропускной способности сети специалисты модернизировали одну из самых загруженных высоковольтных линий Ростова-на-Дону и провели работы на подстанциях. Компании выполнили планы по техобслуживанию и ремонту, а также организовали девять учений.

К оперативному реагированию привлекли 237 аварийных бригад и 505 единиц техники. Кроме того, сформирован резерв из 185 источников питания и необходимых материалов. В ближайшие недели энергетики перейдут на ежедневный мониторинг потребления. Аварийные службы переведены на усиленный режим дежурства, который сохранится до конца периода возможных аномальных температур.