Энергосистема Ростовской области готова к работе в летнюю жару, сообщили на заседании регионального штаба.
Для повышения пропускной способности сети специалисты модернизировали одну из самых загруженных высоковольтных линий Ростова-на-Дону и провели работы на подстанциях. Компании выполнили планы по техобслуживанию и ремонту, а также организовали девять учений.
К оперативному реагированию привлекли 237 аварийных бригад и 505 единиц техники. Кроме того, сформирован резерв из 185 источников питания и необходимых материалов. В ближайшие недели энергетики перейдут на ежедневный мониторинг потребления. Аварийные службы переведены на усиленный режим дежурства, который сохранится до конца периода возможных аномальных температур.