Энергосистема Ростовской области готова к работе в летнюю жару

К оперативному реагированию привлекли 237 аварийных бригад и 505 единиц техники. Кроме того, сформирован резерв из 185 источников питания и необходимых материалов. В ближайшие недели энергетики перейдут на ежедневный мониторинг потребления. Аварийные службы переведены на усиленный режим дежурства, который сохранится до конца периода возможных аномальных температур.