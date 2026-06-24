В Кузбассе к 1 июля откроют 25 новых мест размещения туристов

Финансирование и реализация проектов разбиты на три этапа. В рамках первого инвесторы установили 11 модульных объектов на 84 номера, включая модульную гостиницу «Сказки Горной Шории», вторую очередь Горной деревни в отельном комплексе «Тайгара» и экопарк «Под хвоей». Летом этого года ожидается запуск еще 129 номеров. Общий план первого этапа — к 1 июля ввести 25 модульных объектов на 213 номеров. Сейчас заключаются договоры на поставку и монтаж в рамках второго этапа.