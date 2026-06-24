В Кузбассе к 1 июля откроют 25 новых мест размещения туристов

Открыть 25 новых мест размещения туристов в Кузбассе планируют к 1 июля, сообщили в региональном министерстве туризма. Регион вошел в число лидеров по активному развитию глэмпингов и других видов модульных мест размещения туристов по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
В декабре 2025 года предприниматели по результатам конкурсного отбора получили субсидию на строительство модульных мест размещения. Уточняется, что такая поддержка позволит ввести в эксплуатацию более 450 новых номеров, в том числе в Таштагольском и Чебулинском муниципальных округах.
«Мы целенаправленно привлекаем федеральные ресурсы, используем возможности национальных проектов и государственных программ для развития неугольных отраслей. Туризм — один из наших приоритетов. Благодаря поддержке федерального центра и системной работе по субсидированию модульных средств размещения Кузбасс создает современную инфраструктуру отдыха и уверенно диверсифицирует экономику, снижая зависимость от сырьевого сектора. Каждый новый глэмпинг или модульная гостиница — это новые рабочие места, малый бизнес и комфортный отдых для жителей и гостей нашего региона», — рассказал губернатор области Илья Середюк.
Финансирование и реализация проектов разбиты на три этапа. В рамках первого инвесторы установили 11 модульных объектов на 84 номера, включая модульную гостиницу «Сказки Горной Шории», вторую очередь Горной деревни в отельном комплексе «Тайгара» и экопарк «Под хвоей». Летом этого года ожидается запуск еще 129 номеров. Общий план первого этапа — к 1 июля ввести 25 модульных объектов на 213 номеров. Сейчас заключаются договоры на поставку и монтаж в рамках второго этапа.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.