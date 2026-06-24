Что со светом и графиками отключений в Алуште — ответ «Крымэнерго»

В этой связи накануне отключения, в частности в Алуште, происходили по самым загруженным высоковольтным линиям, а абоненты на этих линиях оставались дольше всего без света. То же происходит 24 июня — после атаки на Севастополь, в Алуште без света с 9 часов утра остаются улицы 60 лет СССР, Юбилейная, Симферопольская, Партизанская, Октябрьская, Ленина, Горького, Ялтинская, Виноградная и Мирная. Переподключить обесточенные линии сейчас нельзя из-за невозможности перераспределить огромную нагрузку, которую дают сами жители.
«Нужно сейчас сохранить высоковольтную систему всего Крыма — она в данный момент нарушена. Мы все взаимосвязаны по сетям: и Севастополь, и ЮБК, и Симферополь — весь Крым. Если где-то происходит технологическое нарушение, это сказывается на всех регионах абсолютно», — пояснил Герасимов на видеокадрах, которые размещены в официальном Telegram-канале главы администрации Алушты Галины Огневой.
По его словам, энергетики будут стараться отключать электричество не более чем на три часа.
«С руководством проговорены все эти моменты, чтобы придерживаться трех часов и стараться подать напряжение там, где люди давно без света и отключить там, где со светом. Но графика мы сейчас придерживать не можем, пока эту ситуацию не решим. Мы и сами здесь не выбираем какие линии отключить. Это выбирают высоковольтные сети — они смотрят на данный момент по загрузке линии. Те линии, которые наиболее загружены — их и отключают», — продолжил Герасимов.
В этой связи он попросил крымчан не включать все приборы одномоментно, как только появляется электричество.
«Идет очень большой перегруз — такой, что наши внутренние линии просто не выдержат. Поэтому как только появился свет — включайте поэтапно: включили чайник — выключайте утюг. Не включайте сразу стиральную машину или какие-то мощные электрокотлы. Потерпите, сохраните сети — это сейчас общая проблема всех», — обратился он к населению.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Перебои со светом также происходят с утра в среду в разных населенных пунктах Крыма.