Что со светом и графиками отключений в Алуште — ответ «Крымэнерго»

«С руководством проговорены все эти моменты, чтобы придерживаться трех часов и стараться подать напряжение там, где люди давно без света и отключить там, где со светом. Но графика мы сейчас придерживать не можем, пока эту ситуацию не решим. Мы и сами здесь не выбираем какие линии отключить. Это выбирают высоковольтные сети — они смотрят на данный момент по загрузке линии. Те линии, которые наиболее загружены — их и отключают», — продолжил Герасимов.