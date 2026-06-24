Невролог Демьяновская объяснила, сколько нужно спать детям и подросткам

Врач подчеркнула, что потребность в сне зависит от возраста. Младенцам и детям младшего возраста требуется больше времени для восстановления, чем взрослым. Для детей 3−5 лет норма сна составляет 10−13 часов в сутки, для детей 6−12 лет — 9−12 часов, а для подростков 13−18 лет — 8−10 часов. Этот показатель включает как ночной сон, так и возможные дневные «тихие часы».