Невролог Демьяновская объяснила, сколько нужно спать детям и подросткам

Невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест», поделилась с RT рекомендациями по режиму сна для детей и подростков. Она объяснила, как определить, достаточно ли ребёнок отдыхает, и какие проблемы могут возникнуть при недостатке сна.
Врач подчеркнула, что потребность в сне зависит от возраста. Младенцам и детям младшего возраста требуется больше времени для восстановления, чем взрослым. Для детей 3−5 лет норма сна составляет 10−13 часов в сутки, для детей 6−12 лет — 9−12 часов, а для подростков 13−18 лет — 8−10 часов. Этот показатель включает как ночной сон, так и возможные дневные «тихие часы».
Екатерина Демьяновская отметила, что дневной сон может быть полезен для детей дошкольного возраста, но для школьников он обычно не требуется. Им важно спать достаточно ночью и избегать регулярного недосыпа.
«Для детей сон особенно важен, потому что их организм активно растёт и постоянно адаптируется к новым нагрузкам. Недостаток сна может отразиться не только на самочувствии, но и на поведении, памяти, способности к обучению», — пояснила эксперт.
Недостаток сна у детей может проявляться в виде раздражительности, плаксивости, рассеянности, трудностей с запоминанием информации и быстрой утомляемости. У подростков дефицит ночного сна часто приводит к дневной сонливости, перепадам настроения, снижению мотивации, головным болям и проблемам с концентрацией внимания.
Демьяновская подчеркнула, что важен не только продолжительность, но и качество сна. Если ребёнок спит долго, но часто просыпается, храпит, дышит ртом или ворочается — это уже неполноценный сон. Если такие проблемы сохраняются несколько недель без очевидной причины, рекомендуется обратиться к педиатру.
Подросткам сложнее соблюдать режим из-за гормональных изменений и смены биоритмов. Для улучшения качества сна врач посоветовала придерживаться регулярного графика, ограничивать использование гаджетов за час до сна, избегать кофеина вечером и создавать ритуалы перед сном, например, тёплый душ.