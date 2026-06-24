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Власти Калининграда сравнили запрет самокатов с сухим законом

В мэрии считают, что полное ограничение арендных СИМ не решит проблемы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде полный запрет арендных электросамокатов сравнили с сухим законом: если убрать легальные сервисы, может вырасти нерегулируемый сегмент. Об этом заявил глава дорожно-транспортного отдела администрации города Антон Романов.

По словам чиновника, при введении ограничений нужно учитывать опыт других регионов. В ряде городов пытались запрещать арендные самокаты, однако это не решало вопросов с личными.

Романов отметил, что регулировать частные транспортные средства значительно сложнее. Если убрать только прокат, остаётся неясно, что делать с личным транспортом, который продолжит ездить по улицам.

В мэрии считают, что обществу нужно признать появление нового вида городской активности — электросамокатов. Романов напомнил, что когда-то люди скептически относились и к автомобилям, но со временем города начали перестраиваться под новый транспорт.

По словам чиновника, Калининграду нужно не просто запрещать, а развивать инфраструктуру: создавать выделенные зоны и маршруты для СИМ, продумывать места парковки и безопасное движение.

Ранее в администрации называли три главные причины раздражения горожан из-за самокатов: брошенные на тротуарах СИМ, поездки по двое-трое и использование арендных самокатов несовершеннолетними.

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