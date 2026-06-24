Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, планируется ли установка бетонных укрытий в Воронеже

Мэр Сергей Петрин уточнил, что обо всех решениях сообщают оперативно.

Источник: АиФ Воронеж

На улицах Воронежа на текущий момент не планируют устанавливать бетонные укрытия для временного нахождения в них во время атак со стороны ВСУ. Об этом во вторник, 23 июня, заявил мэр Сергей Петрин, отвечая на вопрос местных жителей о появлении таких сооружений в городе.

«Пока решений о размещении блоков региональным штабом не принималось», — написал он в комментариях под постом на своей странице во «ВКонтакте». Также глава города добавил, что обо всех решениях оперативно сообщат.

Напомним, что при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня погибли пять человек. Множество людей пострадало. Повреждения получили предприятие, десять многоквартирных и шесть частных домов, а также около ста автомобилей. Подробнее об атаке — в нашем материале.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше