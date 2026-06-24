Выяснилось, планируется ли установка бетонных укрытий в Воронеже

На улицах Воронежа на текущий момент не планируют устанавливать бетонные укрытия для временного нахождения в них во время атак со стороны ВСУ. Об этом во вторник, 23 июня, заявил мэр Сергей Петрин, отвечая на вопрос местных жителей о появлении таких сооружений в городе.