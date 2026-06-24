Выяснилось, планируется ли установка бетонных укрытий в Воронеже

На улицах Воронежа на текущий момент не планируют устанавливать бетонные укрытия для временного нахождения в них во время атак со стороны ВСУ. Об этом во вторник, 23 июня, заявил мэр Сергей Петрин, отвечая на вопрос местных жителей о появлении таких сооружений в городе.
«Пока решений о размещении блоков региональным штабом не принималось», — написал он в комментариях под постом на своей странице во «ВКонтакте». Также глава города добавил, что обо всех решениях оперативно сообщат.
Напомним, что при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня погибли пять человек. Множество людей пострадало. Повреждения получили предприятие, десять многоквартирных и шесть частных домов, а также около ста автомобилей. Подробнее об атаке — в нашем материале.