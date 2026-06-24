Ростовчан предупредили об опасном уровне ультрафиолета

Специалисты рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности, особенно с 11:00 до 16:00, когда солнечная активность наиболее высока. В это время желательно ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и одежду, закрывающую кожу, а также пользоваться солнцезащитными средствами с SPF не ниже 30.