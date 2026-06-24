Танцы в белом: как в Калининграде прошёл выпускной у нахимовцев

В калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища в среду, 24 июня, прошёл выпускной. Ребята в белой форме выслушали напутственные речи от руководителей учреждения, а также традиционно станцевали вальс с приглашёнными девушками. За торжественной церемонией понаблюдал фотокорреспондент «Клопс».
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