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Танцы в белом: как в Калининграде прошёл выпускной у нахимовцев

Ребята исполнили традиционный вальс перед стенами училища.

Источник: Клопс.ru

В калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища в среду, 24 июня, прошёл выпускной. Ребята в белой форме выслушали напутственные речи от руководителей учреждения, а также традиционно станцевали вальс с приглашёнными девушками. За торжественной церемонией понаблюдал фотокорреспондент «Клопс».

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