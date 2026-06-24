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Диетолог дал совет по приготовлению котлет

Диетолог Поляков: котлеты из свежего фарша лучше усваиваются.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Котлеты из свежего домашнего фарша лучше усваиваются и приносят пользу организму, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Полезными можно считать котлеты, которые сделаны из домашнего свежеприготовленного фарша, где есть мясо, специи, лук, возможно, с добавлением яйца для улучшения клейкости. Это самый оптимальный вариант котлет. Соль добавлять по вкусу», — сказал Поляков aif.ru.

По словам диетолога, такой вариант белка хорошо усваивается желудочно-кишечным трактом и приносит пользу организму.