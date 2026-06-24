Корпорации развития передают часть бывших оборонительных сооружений Литовского вала в Калининграде

Ранее прогнозный план приватизации утвердили на заседании Заксобрания. Как объяснял исполняющий обязанности главы регионального агентства по имуществу Алексей Шестаков, бывшие оборонительные сооружения передаются «с целью продолжения развития улицы Литовский вал в рамках разрабатываемой правительством Калининградской области концепции». Крепостную башню и помещения «Кронпринца» вносят в уставной капитал корпорации, чтобы «консолидировать весь имущественный комплекс с целью дальнейшего развития и привлечения инвесторов к этому объекту».