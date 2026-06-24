Корпорации развития передают часть бывших оборонительных сооружений Литовского вала в Калининграде. Соответствующий региональный закон об утверждении прогнозного плана приватизации на 2026−2028 годы опубликовали на портале правовой информации.
Согласно документу, в уставной капитал организации вносят участок на Литовском валу с кадастровым номером 39:15:132507:41. Площадь территории составляет полтора гектара. Территория располагается по соседству с бастионом «Грольман» — участок вала до Королевских ворот.
Вместе с этим корпорация получит находящиеся там четыре казематных траверса и одно нежилое здание. Они относятся к бывшим оборонительным сооружениям.
Кроме того, власти передают организации крепостную башню «Кронпринц», участок под ней с кадастровым номером 39:15:132510:28 и два помещения в комплексе на Литовском валу, 38.
Ранее прогнозный план приватизации утвердили на заседании Заксобрания. Как объяснял исполняющий обязанности главы регионального агентства по имуществу Алексей Шестаков, бывшие оборонительные сооружения передаются «с целью продолжения развития улицы Литовский вал в рамках разрабатываемой правительством Калининградской области концепции». Крепостную башню и помещения «Кронпринца» вносят в уставной капитал корпорации, чтобы «консолидировать весь имущественный комплекс с целью дальнейшего развития и привлечения инвесторов к этому объекту».
Отметим, что Корпорация развития уже получила почти весь комплекс «Кронпринц». Власти говорили о планах привлечь инвестора для реализации туристического проекта.