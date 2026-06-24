Володин поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро

«Сегодня традиции оперативной журналистики продолжает “Россия сегодня”. Сохраняя преемственность, ее корреспонденты всегда находятся в гуще событий, где особенно важно говорить правду. Делают все, чтобы для граждан нашей страны была доступна самая точная и объективная информация. В том числе из зоны специальной военной операции», — добавил Володин и пожелал всему коллективу новых успехов в профессиональной деятельности и благополучия.