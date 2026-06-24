Летом 2026 года в детских лагерях в России будут работать более 80 тыс. вожатых

Одним из крупнейших проектов в этой сфере остается конкурс «Лига вожатых», который проводится уже девятый год. За это время он объединил более 68 тыс. специалистов, работающих с детьми. Если в первые годы в конкурсе участвовали около двух тысяч человек, то в 2026 году число участников достигло уже 11 тыс.