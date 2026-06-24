В дзержинском детском саду № 135 завершено асфальтирование территории

В прошлом году я был в этом детском саду. Тогда мы обсуждали с воспитателями необходимость ремонта. Но одного желания сделать территорию мало — надо было подготовить документацию, подать заявку, войти в губернаторский проект «Вам решать!» и проголосовать за проект. И здесь огромную роль сыграли родители! Большое спасибо им за организацию сплочённой команды. Они проявили невероятную активность и набрали 1176 голосов, что позволило выполнить ремонтные работы в этом году.