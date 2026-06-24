В дзержинском детском саду № 135 завершено асфальтирование территории

Глава Дзержинска Михаил Клинков проинспектировал асфальтирование территории одного из детских садов города. Об этом он написал в своих социальных сетях:
«В детском саду № 135 завершено асфальтирование территории, за которую мы голосовали в прошлом году в рамках губернаторского проекта “Вам решать!”. Площадь уложенного покрытия составила 2163 квадратных метра, и у ребятишек теперь есть ровные и удобные дорожки для прогулок.
В прошлом году я был в этом детском саду. Тогда мы обсуждали с воспитателями необходимость ремонта. Но одного желания сделать территорию мало — надо было подготовить документацию, подать заявку, войти в губернаторский проект «Вам решать!» и проголосовать за проект. И здесь огромную роль сыграли родители! Большое спасибо им за организацию сплочённой команды. Они проявили невероятную активность и набрали 1176 голосов, что позволило выполнить ремонтные работы в этом году.
Заведующая детским садом Жанна Александровна Майрова поделилась планами по участию в проекте этого года. Глядя на такую сплочённость коллектива и родителей, не сомневаюсь — всё получится!
В детском саду сформировано 11 групп, которые посещают 220 маленьких дзержинцев. Педагоги и воспитанники активно участвуют во всероссийских конкурсах и регулярно занимают призовые места: «Гордость России», «Воспитатели России», «Просторы Космоса».
В рамках губернаторского проекта «Вам решать» в этом году в Дзержинске будет реализовано ещё 12 объектов".