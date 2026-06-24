Проблема взыскания долгов с двойников осталась в прошлом, заявил глава ФССП

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. ФССП РФ после введения в середине 2025 года единого реестра населения не взыскивает долги с двойников, сообщил директор службы Дмитрий Аристов.
В рамках Петербургского международного юридического форума он отметил, что каждый поступивший электронный документ в автоматическом режиме проверяется ФССП по единому реестру населения.
«Некоторое время назад это была проблема, что мы взыскивали деньги с… должников-двойников. Сейчас, спасибо Федеральной налоговой службе, после создания единого реестра населения с середины прошлого года фактически таких фактов нет», — сказал Аристов на сессии «Реестр исполнительных документов: реформа исполнительного производства».
Из 24 миллиона запросов в реестр 4 миллиона было «выбраковано». «Это потенциально мы заблокировали возможность взыскания денежных средств с должников-двойников», — пояснил Аристов.
Он добавил, что эта обязанность проверки по единому реестру населения также будет верифицирована и переведена в реестр электронных исполнительных производств.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнёр форума.