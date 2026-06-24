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Проблема взыскания долгов с двойников осталась в прошлом, заявил глава ФССП

Аристов: проблема взыскания долгов с двойников осталась в прошлом.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. ФССП РФ после введения в середине 2025 года единого реестра населения не взыскивает долги с двойников, сообщил директор службы Дмитрий Аристов.

В рамках Петербургского международного юридического форума он отметил, что каждый поступивший электронный документ в автоматическом режиме проверяется ФССП по единому реестру населения.

«Некоторое время назад это была проблема, что мы взыскивали деньги с… должников-двойников. Сейчас, спасибо Федеральной налоговой службе, после создания единого реестра населения с середины прошлого года фактически таких фактов нет», — сказал Аристов на сессии «Реестр исполнительных документов: реформа исполнительного производства».

Из 24 миллиона запросов в реестр 4 миллиона было «выбраковано». «Это потенциально мы заблокировали возможность взыскания денежных средств с должников-двойников», — пояснил Аристов.

Он добавил, что эта обязанность проверки по единому реестру населения также будет верифицирована и переведена в реестр электронных исполнительных производств.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнёр форума.