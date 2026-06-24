Проблема взыскания долгов с двойников осталась в прошлом, заявил глава ФССП

«Некоторое время назад это была проблема, что мы взыскивали деньги с… должников-двойников. Сейчас, спасибо Федеральной налоговой службе, после создания единого реестра населения с середины прошлого года фактически таких фактов нет», — сказал Аристов на сессии «Реестр исполнительных документов: реформа исполнительного производства».