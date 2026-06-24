В Нижнем Новгороде собственнику вернули 755 тысяч рублей после ошибки в начислениях за электричество

Женщина несколько раз обращалась в управляющую компанию и просила перепроверить расчёты, однако ситуация не менялась, после чего она пожаловалась в ГЖИ. В ходе документарной проверки инспектор установила, что в помещении установлен электронный прибор учёта, фиксирующий активную и реактивную энергию, а управляющая организация неправомерно складывала показания и выставляла счет по завышенному объёму.