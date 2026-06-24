В Нижнем Новгороде собственнику вернули 755 тысяч рублей после ошибки в начислениях за электричество

Управляющая организация по требованию Госжилинспекции Нижегородской области вернула собственнику нежилого помещения в Нижнем Новгороде переплату за электричество в размере 755 120 рублей 34 копейки, сообщили в пресс-службе организации. Ошибка в начислениях была выявлена после жалобы владелицы помещения на улице Космонавта Комарова, которой в квитанциях выставляли удвоенную сумму.
Женщина несколько раз обращалась в управляющую компанию и просила перепроверить расчёты, однако ситуация не менялась, после чего она пожаловалась в ГЖИ. В ходе документарной проверки инспектор установила, что в помещении установлен электронный прибор учёта, фиксирующий активную и реактивную энергию, а управляющая организация неправомерно складывала показания и выставляла счет по завышенному объёму.
Как пояснили в Госжилинспекции, по договору электроснабжения оплата должна была начисляться только по показаниям активной энергии. После проверки домоуправляющей компании выдали представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушению. Документ исполнен в полном объёме, а переплата была возвращена собственнику.
С начала года в Госжилинспекцию Нижегородской области поступило уже более 2500 жалоб на неправомерное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. В ведомстве напоминают, что обратиться можно через приложение и портал «Госуслуги. Дом», лично, а также по телефону горячей линии 8 (831) 430−79−19.
Ранее сообщалось, что нижегородец заплатил 344 тысячи рублей за украденное электричество.