Россиянам рассказали, сколько времени в день нужно уделять физической активности

Россиянам посоветовали уделять физической активности не менее 20 минут в день, чтобы снизить риск развития хронических заболеваний. Об этом сообщает «Лента.ру».
«Самая правильная формула активности звучит так: лучше мало, но каждый день. Не менее 20−25 минут аэробной нагрузки в день будет оптимально. Даже небольшие ежедневные физические нагрузки могут существенно снизить риск развития хронических заболеваний», — рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам специалиста, если мышцы уже находятся в тонусе, можно перейти на тренировки по 40−60 минут через день. Врач также предупредил, что не стоит проводить целые дни без движения. Короткие прогулки на свежем воздухе несколько раз в день улучшают кровообращение, укрепляют мышцы и кости, нормализуют обменные процессы, повышают уровень энергии и помогают снизить стресс.
Длительное сидение может привести к хроническим болям в спине, а постоянное лежание снижает мышечный тонус. Это повышает риск атрофии мышц, а также респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.
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