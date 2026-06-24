Россиянам рассказали, сколько времени в день нужно уделять физической активности

По словам специалиста, если мышцы уже находятся в тонусе, можно перейти на тренировки по 40−60 минут через день. Врач также предупредил, что не стоит проводить целые дни без движения. Короткие прогулки на свежем воздухе несколько раз в день улучшают кровообращение, укрепляют мышцы и кости, нормализуют обменные процессы, повышают уровень энергии и помогают снизить стресс.