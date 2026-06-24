Владелец кафе в Волгоградской области задержан после массового отравления

Как сообщает пресс-служба регионального СК, в июне этого года сразу несколько жителей Камышина, включая несовершеннолетних, обратились в больницы с симптомами острого пищевого отравления. Всех пострадавших объединяло одно — незадолго до ухудшения самочувствия они заказывали продукцию в заведении общепита, специализирующемся на приготовлении и продаже суши и роллов, установили следователи.