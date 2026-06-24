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Владелец кафе в Волгоградской области задержан после массового отравления

Следственный отдел по городу Камышину продолжает расследование уголовного дела о массовом отравлении посетителей одного из местных предприятий общественного питания. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следственный отдел по городу Камышину продолжает расследование уголовного дела о массовом отравлении посетителей одного из местных предприятий общественного питания. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, в июне этого года сразу несколько жителей Камышина, включая несовершеннолетних, обратились в больницы с симптомами острого пищевого отравления. Всех пострадавших объединяло одно — незадолго до ухудшения самочувствия они заказывали продукцию в заведении общепита, специализирующемся на приготовлении и продаже суши и роллов, установили следователи.

В ходе оперативно-следственных мероприятий был задержан владелец этого предприятия. На данный момент с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, собирают и закрепляют доказательственную базу, чтобы дать правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее суд закрыл кафе в Камышине, в котором посетители отравились роллами.