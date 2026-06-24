Подросток-зацепер сломал основание черепа и получил ушиб мозга в Арзамасе

12-летний подросток-зацепер получил травмы в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Несчастный случай произошел 23 июня. Ребенок зацепился за задний бампер автобуса, проехал несколько метров и спрыгнул на проезжую часть.
В результате он получил перелом основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Подростка доставили в больницу. В ГАИ напомнили, что зацепинг — это опасное увлечение, которое может закончиться трагедией.
Напомним, Росгвардия задержала шестерых подростков-зацеперов в Нижнем Новгороде. Хулиганов доставили в отделение полиции.