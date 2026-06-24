Программу празднования Дня молодежи опубликовали в Нижегородской области

В Нижегородской области опубликовали подробную программу мероприятий ко Дню молодежи. В текущем году тематические фестивали в рамках национального проекта «Молодежь и дети» пройдут 27 июня в Нижнем Новгороде, Выксе, Городце, Спасском и Урене. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В столице Приволжья главными площадками праздника станут Александровский сад с выступлением группы «Тима ищет свет» и Академия «Маяк», где организуют лектории с участием Тутты Ларсен. Также запланированы творческие рейсы на теплоходах и тематическая иллюминация на телебашне. По словам министра молодежной политики региона Светланы Ануфриевой, программа построена вокруг единой концепции «Мечта. Гордость. Единство».
В других городах области также готовятся масштабные активности: в Выксе выступит группа «Интонация», в Городце пройдет грантовый конкурс Росмолодежи с выплатами до 1,5 млн рублей, а в Спасском и Урене организуют медиапрактикумы. Напомним, данный нацпроект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Для посещения ряда площадок нижегородцам необходима предварительная регистрация.
Ранее сообщалось, что продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День молодежи 27 июня.