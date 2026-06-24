Программу празднования Дня молодежи опубликовали в Нижегородской области

В других городах области также готовятся масштабные активности: в Выксе выступит группа «Интонация», в Городце пройдет грантовый конкурс Росмолодежи с выплатами до 1,5 млн рублей, а в Спасском и Урене организуют медиапрактикумы. Напомним, данный нацпроект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Для посещения ряда площадок нижегородцам необходима предварительная регистрация.