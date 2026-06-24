От первого опыта до своего коптера: как «Кибердром» развивает дроносферу

Сейчас практически нет сфер, где еще не используют гражданские беспилотники: они доставляют медикаменты, обрабатывают поля и следят за безопасностью на дорогах. При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в России растет производство дронов, а вместе с ним — и необходимость квалифицированных специалистов.
Для подготовки инженеров, конструкторов, операторов в нашей стране создают новые образовательные программы, предприятия активно сотрудничают со школами и вузами. Полученные навыки применяют во время соревнований и конкурсов. В их числе — Всероссийский проект «Кибердром». Подробнее о том, как участники состязаются в умениях и талантах, какие разработки предлагают для серийного производства, — в нашем материале.
Профессионалы дроносферы.
«Кибердром» — это многоступенчатая система соревнований и подготовка кадров для высокотехнологичной индустрии БАС, рассчитанная на участников от 7 до 27 лет. Школьники, студенты, молодые специалисты предприятий, в том числе из других стран, соревнуются в нескольких треках, среди них — «Кибердром. Профессионал», «Кибердром. Студент» и «Кибердром. Старт». Проект проводит Национальная ассоциация производителей техники авиации общего назначения (НАП АОН) по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ.
Проект «Кибердром» готовит специалистов для цифровой промышленности, помогает налаживать международные связи в высоких технологиях, делает инженерные профессии интересными для молодежи и внедряет беспилотники в работу российских предприятий. Все это развивает у нового поколения нестандартный взгляд на развитие промышленности и дает стране новые возможности для технологического роста.
В основном треке «Кибердром. Профессионал» приняли участие более 2,8 тыс. человек из 66 регионов страны. А в гранд-финал, который прошел в Москве на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем, вышли 12 команд. Все они сформированы на базе отечественных промышленных предприятий, научно-производственных центров.
Более 2,8 тысячи человек приняли участие в основном треке «Кибердром. Профессионал».
На заключительном этапе участники решали конкретные отраслевые задачи, актуальные для компаний из сферы БАС. Впервые команды соревновались сразу в наземной, воздушной, подводной среде и показали конструкторские идеи для доставки грузов в полевых условиях, управления подводным аппаратом, скоростного пилотирования.
Одним из финалистов стала команда из Новгородской области «Планета». В нее вошли работники одноименного конструкторского бюро, студенты Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и ученики спортивной школы-интерната «Спарта». В этом учебном заведении в 2024 году открыли кружок «Беспилотные авиационные системы», а уже через год 16 старшеклассников изучали сборку дронов, аэродинамику, электронику и управление автопилотами.
«На второй год обучения “спартанцы” уже стали финалистами всероссийского проекта — это серьезное достижение», — рассказал директор «Спарты» Дмитрий Чебанов.
Опыт и профессионализм наставников.
Еще один участник проекта — «Крылья столицы» из Московской области. Эту команду создали сотрудники экспериментального машиностроительного завода имени В. М. Мясищева (филиал ПАО «Ил»). Она получила признание от жюри за самое нетривиальное техническое решение на этапе «Авиационная работа».
Свои таланты конкурсанты, например студенты колледжа программирования и кибербезопасности РТУ МИРЭА, оттачивают с 2023 года. Среди участников команды есть и школьники, в том числе выпускница Алена Якушева, которая планирует поступать в МФТИ по программе целевого обучения АО «Ил».
«Особых трудностей я не ощутила. Правда, в конце возникли проблемы с симуляцией, которая не выводила анимацию на код. Что помогло? Уроки информатики в школе, мы как раз изучаем программирование на Python, а также лекции, проводимые на платформе “Кибердром”», — поделилась Алена Якушева.
Как отметил инженер-технолог 1-й категории АО «Ил» Михаил Перегудов, в «Крыльях столицы» собрали опытных ребят, с которыми профессионалы отрасли могут говорить на одном языке во время тренировок и состязаний. Каждый участник выполняет свою задачу, работая на общий результат.
«За основу движения БАС в пределах заданной площадки был взят принцип воздушных коридоров, применяемый для упорядоченного движения авиалайнеров между навигационными точками. Квадрокоптеры разводились на различных высотах, чтобы не допустить их столкновения и сократить время, необходимое на перемещение между контрольными точками. В результате работы команды получилось несколько вариантов кода, которые нам необходимо было оптимизировать и объединить в один готовый продукт. Стоит отметить, что данное задание дает понимание, на что способны беспилотные системы и как можно развивать координацию наземных и воздушных, а сейчас уже и водных беспилотников», — добавил Михаил Перегудов.
Таланты беспилотной отрасли.
В финале конкурса победила команда «Кизили» из Удмуртии. Среди ее участников — школьники, студенты и специалисты группы компаний «Беспилотные системы». С 2025 года они работают по программе подготовки кадров для беспилотной отрасли по принципу «Школа — СПО — вуз — предприятие».
«Я понял, что такие конкурсы — не про соперничество, а про общее движение вперед. В отличие от большей части команды, я имел меньше всего опыта с реальными БАС. Поэтому все свое время старался уделять подготовке к конкурсу: ставил тренировки в приоритет, почти каждый день сидел с обеда до позднего вечера вместе с тренером, чтобы отработать свои навыки до максимально возможного уровня», — поделился ученик 80-й школы Александр Иванов.
Такие конкурсы учат движению вперед, а не соперничеству.
По словам организатора «Кизили» Андрея Покоева, восьмой сезон стал одним из самых сложных и эмоциональных, поскольку в прошлый раз ребята остановились буквально в одном шаге от призового места и очень хотели добиться успеха в 2026 году. Команда показала отличный результат и представила интересный инженерный проект «ЧеберБЭК». Это судно на воздушной подушке, которое может быстро перевозить грузы по воде, снегу, льду и в условиях бездорожья.
«Для меня важно, когда дети не просто поучаствовали, а реализовали возможность показать свой технологический стартап партнерам конкурса. Так, Артемий Соловьев, ученик 41-го лицея, рассказал о своем изобретении генеральному директору компании “Геоскан” Павлу Степанову. Возможно, что уже скоро его изобретение будет применяться для производства беспилотных авиационных систем», — добавил Андрей Покоев.
Сам Артемий Соловьев планирует и далее развивать свои проекты в дроносфере. «Лично я планирую работать по этому направлению и начинать свои проекты, хочется не останавливаться на победе, а строить что-то настоящее. Эта победа для меня — уверенность в себе. Понимание, что системная подготовка и собственный интерес к делу дают результат. Чувство, что ты на своем месте», — отметил Артемий.
Второе место в гранд-финале с проектом безэкипажного катера заняла команда «АлтынБАС» Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» из Татарстана. Эта разработка поможет изучать принципы работы безэкипажных устройств, основы их конструирования, сборки и управления.
Разработка команды из Татарстана поможет изучать работу безэкипажных устройств.
«Восьмой сезон в сравнении с седьмым ощущался как переход из детского сада сразу в университет. Когда впервые увидел концепт гранд-финала, то было сложно представить, как можно подготовить команду за столь малый срок. Но у нас получилось. И конечно, весь полученный нами опыт применим на любом предприятии, производстве, в любой проектной работе», — поделился организатор «АлтынБАС» Дмитрий Дятлов.
По словам выпускника гимназии № 179 в Казани Данилы Захарова, для проекта безэкипажного катера использовали прошлогоднюю концепцию. Разработку усовершенствовали с учетом конкурсного регламента с меньшими техническими ограничениями.
«В финале наша разработка показала себя достойно. Мы обыграли соперника в “Гонке БЭКов”, проехали лучше всех на этапе “Маневры БЭК”, а также показали зрелищные битвы в “Сумо”. Участие в “Кибердроме” стало для меня отличной практикой: удалось применить свои навыки на реальных задачах и получить заряд мотивации», — рассказал Данила Захаров.
Легкий старт в профессии.
Более узконаправленный трек — «Кибердром. Старт» — разработан для школьников от 7 до 14 лет. Подобные соревнования в этом году прошли уже в третий раз в Хабаровском крае. Ребята из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, поселков Чегдомын и Циммермановка, других населенных пунктов состязались в пилотировании, программировании автономных полетов. Для этого использовали различное оборудование, например отечественный симулятор нового поколения «Квадросим». Эта платформа отличается реалистичной физикой и гибким конструктором дронов.
Для многих школьников из Хабаровского края «Кибердром. Старт» стал первой ступенью на пути к интересной профессии в беспилотной отрасли. В числе активных участников проекта — воспитанник «Кванториума» краевого центра образования Михаил Люлин.
«Кибердром. Старт» стал первой ступенью на пути к интересной профессии.
В 12 лет Михаил впервые принял участие в «Кибердроме» и сразу же занял призовое место. После этого подросток стал упорно тренироваться, совершенствуя навыки пилотирования на симуляторе. Усердный труд Михаила принес результаты, и подросток стал успешно выступать на различных состязаниях. Например, школьник занял призовое место на международном фестивале «Крылья Сахалина».
Сегодня Михаил уже вырос из категории «Кибердром. Старт», но продолжает тренировки и готовится к участию в «Кибердром. Профессионал».
Всего за семь лет во Всероссийском проекте «Кибердром» приняли участие 65 тыс. человек. Свыше 3 тыс. из них освоили профессию оператора беспилотных авиационных систем, а более 1 тыс. нашли работу на промышленных предприятиях. Готовят такие кадры, а также развивают новые технологии, инфраструктуру в сфере БАС при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Чтобы открыть свой бизнес по производству БАС и комплектующих для них в нашей стране, необходимо оформить лицензию и получить разрешение. Подобных документов оформляют ежегодно около 1 млн. Реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений — идет в России не первый год. Сегодня все данные можно получить на «Госуслугах». Количество бумаг, которые требуются для лицензий, уменьшилось в 2 раза, а для разрешений — в 1,5 раза.