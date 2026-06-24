От первого опыта до своего коптера: как «Кибердром» развивает дроносферу

«За основу движения БАС в пределах заданной площадки был взят принцип воздушных коридоров, применяемый для упорядоченного движения авиалайнеров между навигационными точками. Квадрокоптеры разводились на различных высотах, чтобы не допустить их столкновения и сократить время, необходимое на перемещение между контрольными точками. В результате работы команды получилось несколько вариантов кода, которые нам необходимо было оптимизировать и объединить в один готовый продукт. Стоит отметить, что данное задание дает понимание, на что способны беспилотные системы и как можно развивать координацию наземных и воздушных, а сейчас уже и водных беспилотников», — добавил Михаил Перегудов.