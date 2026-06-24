В московском районе Люблино завершили строительство дома

Строительство дома по программе реновации завершили в районе Люблино, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В новостройке из трех секций разной этажности — 165 квартир. Жилая площадь превышает 9,3 тысячи квадратных метров. На подземном уровне располагается паркинг, первый этаж нежилой — там находятся лифтовые холлы, комнаты охраны и консьержа, колясочные, а также помещения коммерческого назначения. Будущие жители получат квартиры в полностью готовом виде — с современным ремонтом и всем необходимым бытовым оборудованием. На придомовой территории в соответствии со стандартом программы реновации размещены детская и спортивная площадки, установлены скамейки», — добавил Владислав Овчинский.
Новостройку возвели по адресу: улица Люблинская, 121. Во дворе дома выполнили комплексное благоустройство: сделали тротуары, установили оборудование для спортивной и игровой зон, разметили гостевую парковку и подготовили участки для высадки растений.
«Инспекторы Мосгосстройнадзора провели шесть выездных проверок. По результатам итогового контрольно-надзорного мероприятия было оформлено заключение о соответствии здания требованиям проектной документации», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.