Путин поприветствовал участников фестиваля «Российская студенческая весна»

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходит в Красноярске, отметив его деятельный вклад в сбережение самобытных традиций страны.
«Ваш яркий, интересный, вдохновляющий форум всегда становится большим, долгожданным событием для представителей студенчества из разных регионов страны, помогает увлеченным, целеустремленным юношам и девушкам поверить в себя, в свой талант и призвание. И конечно, в Год единства народов России отрадно отметить, что, объединяя на своих творческих площадках финалистов региональных этапов, фестиваль вносит деятельный вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия нашей Родины», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин выразил уверенность, что фестиваль станет для участников важным этапом личностного и профессионального становления, предоставит им возможность сделать шаг к своей мечте, обрести верных друзей и единомышленников.
Президент пожелал участникам, организаторам и гостям мероприятия новых творческих побед и незабываемых впечатлений.