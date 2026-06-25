Путин поприветствовал участников фестиваля «Российская студенческая весна»

«Ваш яркий, интересный, вдохновляющий форум всегда становится большим, долгожданным событием для представителей студенчества из разных регионов страны, помогает увлеченным, целеустремленным юношам и девушкам поверить в себя, в свой талант и призвание. И конечно, в Год единства народов России отрадно отметить, что, объединяя на своих творческих площадках финалистов региональных этапов, фестиваль вносит деятельный вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия нашей Родины», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.