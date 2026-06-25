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Путин поприветствовал участников фестиваля «Российская студенческая весна»

Мероприятие вносит вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия России, отметил президент.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходит в Красноярске, отметив его деятельный вклад в сбережение самобытных традиций страны.

«Ваш яркий, интересный, вдохновляющий форум всегда становится большим, долгожданным событием для представителей студенчества из разных регионов страны, помогает увлеченным, целеустремленным юношам и девушкам поверить в себя, в свой талант и призвание. И конечно, в Год единства народов России отрадно отметить, что, объединяя на своих творческих площадках финалистов региональных этапов, фестиваль вносит деятельный вклад в сбережение самобытных традиций и культурного многообразия нашей Родины», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что фестиваль станет для участников важным этапом личностного и профессионального становления, предоставит им возможность сделать шаг к своей мечте, обрести верных друзей и единомышленников.

Президент пожелал участникам, организаторам и гостям мероприятия новых творческих побед и незабываемых впечатлений.