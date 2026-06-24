Три автобусных маршрута в Воронеже сменят номера

С 1 июля изменятся номера трех пригородных маршрутов. Об этом 24 июня, сообщили в министерстве промышленности и транспорта Воронежской области.
Маршрут № 34 (ВАСО — ТРК «Сити-парк Град») изменится на № 234. По аналогии маршрут № 64 (ВГУ — ТРК «Сити-парк Град») станет 264-м, а № 84 (ТРК «Сити-парк Град» — улица Хользунова) превратится в 284-й.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в схеме автобусного маршрута № 517 «Воронеж — Анна» появится новая остановка.
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