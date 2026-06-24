Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три автобусных маршрута в Воронеже сменят номера

Все они курсируют до ТРК «Сити-парк Град».

С 1 июля изменятся номера трех пригородных маршрутов. Об этом 24 июня, сообщили в министерстве промышленности и транспорта Воронежской области.

Маршрут № 34 (ВАСО — ТРК «Сити-парк Град») изменится на № 234. По аналогии маршрут № 64 (ВГУ — ТРК «Сити-парк Град») станет 264-м, а № 84 (ТРК «Сити-парк Град» — улица Хользунова) превратится в 284-й.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в схеме автобусного маршрута № 517 «Воронеж — Анна» появится новая остановка.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше