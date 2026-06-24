В Челябинске состоится «Атомный выпускной»

Масштабный региональный праздник «Атомный выпускной» пройдет в ночь с 26 на 27 июня в центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в Челябинске. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Ожидается, что в этом году событие соберет более 8 тыс. выпускников со всей области. В пресс-службе дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий отметили, что главной точкой притяжения вечера станет площадка, где выступят хедлайнеры, в том числе певица Миа Бойка.
Всего организаторы подготовили три площадки: «Заря’д» — главная сцена у входа в парк, «Реактор» — сцена, где выступят приглашенные артисты, и «Атом» — площадка кавер-фестиваля.
Помимо концертной программы гостей ждет дискотека под открытым небом, а также интерактивные зоны с конкурсами, играми и розыгрышами призов. Все подробности о мероприятии можно узнать в официальной группе.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.