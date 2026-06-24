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В Челябинске состоится «Атомный выпускной»

В этом году событие соберет более 8 тысяч школьников.

Источник: Национальные проекты России

Масштабный региональный праздник «Атомный выпускной» пройдет в ночь с 26 на 27 июня в центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в Челябинске. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.

Ожидается, что в этом году событие соберет более 8 тыс. выпускников со всей области. В пресс-службе дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий отметили, что главной точкой притяжения вечера станет площадка, где выступят хедлайнеры, в том числе певица Миа Бойка.

Всего организаторы подготовили три площадки: «Заря’д» — главная сцена у входа в парк, «Реактор» — сцена, где выступят приглашенные артисты, и «Атом» — площадка кавер-фестиваля.

Помимо концертной программы гостей ждет дискотека под открытым небом, а также интерактивные зоны с конкурсами, играми и розыгрышами призов. Все подробности о мероприятии можно узнать в официальной группе.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.