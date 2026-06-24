Артист Сергей Яценюк рассказал, почему сейчас нужны светлые фильмы

Сергей Яценюк — один из самых ярких актёров современного кино. Его глубокий взгляд и роскошный голос запоминаются сразу и навсегда. Сегодня в его фильмографии почти 70 фильмов, среди которых «Страх над Невой», «Екатерина. Фавориты», «Большая вода», «Обгоняя время», «Молодая гвардия», и бесконечное количество детективов, в которых он переиграл самых разных героев — от следователей до полных отморозков. А театралы знают его как разнопланового артиста «Молодёжного театра на Фонтанке» — частого гостя в Нижнем Новгороде.
Дружба конкурентов.
— Сергей, одна из первых крупных ваших ролей — в драме «Дорогой мой человек». Говорят, что за роль главного героя на пробах вы конкурировали со своим лучшим другом Кимом Дружининым, но в итоге сыграли в фильме вместе. Как сохранить дружбу в мире конкуренции?[vc_column width= «½» el_class= «block-picture»]- Мы случайно узнали, что будем конкурентами, когда ехали вдвоём в машине. Я сказал, что у меня встреча, и на пробы остался кто-то один кроме меня. Он говорит — у меня так же. Я говорю: «Какой проект?» — «Дорогой мой человек». Мы друг на друга глянули и поняли, что мы и есть эти двое.
Мы сразу сказали режиссёру и кастинг-директору, что мы вместе из Омска приехали поступать в Петербург, и нас перестали скрывать друг от друга. Кима взяли на главную роль, а меня на роль его друга. Поверьте, дружба — это не дружба, если она не выдерживает конкуренции в творческом смысле. Я был очень рад, что Киму дали эту роль, и счастлив и горд, что нам удалось пройти этот большой проект вместе.
— Это правда, что вы отказались от большой роли, сочтя неуместным играть нацистского переводчика в детском концлагере?[vc_column width= «½»]- Да, мой дед воевал, и в семье тема трагедии Великой Отечественной войны очень трепетная. Я понимаю, что артист должен сыграть роль, но есть моменты, когда что-то претит твоему мировоззрению. Если бы у персонажа, что мне предлагали, было осознание своих ошибок, возможно, я бы и согласился. Но там такого не было, и играть нациста я отказался.
— Многие зрители в восторге от ваших отрицательных персонажей. Часто говорят, что играть мерзавцев интереснее, чем хороших парней. Чем вдохновляетесь вы, выходя на площадку в таких образах?
— Я не думаю, что играть подонков интереснее. Наш мастер курса Семён Яковлевич Спивак учил нас тому, что надо играть персонажа в определённых ситуациях. Мы можем понять человека, только когда он начинает действовать. Чем ситуации интереснее, тем интереснее в них действует персонаж. А вообще, мне кажется, сейчас сложнее сыграть доброго, честного парня, нежели подонка. Сейчас все в латах, в броне, и открыться по-настоящему, сыграть откровенность, наивность, доброту тяжелее, чем неврастению или истерику.
Светлый Нижний.
— Ваши поклонники отмечают роль полицая Миколы, которого вы сыграли в новой версии «Молодой гвардии». Наверное, это один из самых обсуждаемых сериалов за последнее время. Чем он стал для вас?
— Тут такая же история, как с переводчиком. Я не хотел его играть. Но мой хороший друг, режиссёр Леонид Пляскин объяснил, что смысл не в том, что он полицай, а в том, что он сирота и приткнулся к полицаю, которого сыграл потрясающий артист Дмитрий Быковский. Тот стал для него практически отцом.
Там была сцена, когда наши герои выпивают, говорят про жизнь, про мечты. Персонаж Дмитрия засыпает, а мой аккуратно перетаскивает его на кровать, снимает с него ботинки, укрывает, ложится, как щенок, на коврик рядом с диваном, сворачивается калачиком и засыпает. Это для меня была высшая точка этого персонажа. Но её вырезали…
— Среди ваших персонажей есть исторические — в сериалах «Новороссия. Потомки» и «Екатерина. Фавориты». Понравилось ли вам перевоплощаться в графа?
— Исторический материал всегда очень сложно воплощать, но безумно интересно. Это делает нашу профессию кайфовой. Ты выходишь из гримёрного вагона, а на площадке кареты, лошади, люди во фраках, дамы в кринолинах, балы, парики, свечи горят, играет скрипичный квартет. Плюс снимается это в музеях и заповедниках. Окунуться в другую эпоху всегда здорово. А если ещё и классный материал, глубокий и интересный, то это вообще сказка!- В фильме «Обгоняя время» про нашего великого земляка Ростислава Алексеева вы сыграли Леонида Попова. Каким вы увидели то время — время великих изобретений? Алексеева в фильме сыграл выпускник нашего театрального училища Артём Быстров, вы подружились на съёмках?
— Это очень крутой проект. Сценарий к нему написал артист нашего театра, именитый кинорежиссёр Александр Андреев. А режиссёром был Леонид Пляскин. Мы мечтали снять фильм про энтузиастов, которые жаждали сделать мир лучше. И мы были такие же! Хотели сделать хорошо, светло, легко и в то же время глубоко. Мне кажется, что нам это удалось Мы побывали у вас в Нижнем Новгороде, снимали в городе. Это было супер! На съёмках с Тёмой и познакомились, он блестяще сыграл Алексеева. Потом снимались вместе с других проектах, подружились и до сих пор крепко дружим, переписываемся, созваниваемся, дружим семьями и называем друг друга «братиками».
Надоели суровые реалии.
— Один из значимых ваших проектов — детектив «Шугалей», о судьбе захваченного боевиками исламской группировки в Ливии социолога Максима Шугалея*. Ваш герой — его коллега Александр Прокофьев. Фильм всколыхнул общество и поспособствовал освобождению Шугалея. Он рассказывал, что в тюрьме все смотрели картину. Что сказал он вам, когда вы встретились?
— Это очень сложная история. Когда мы начали этот проект, Кире Полухину, который сыграл Шугалея, много про него рассказывали, показывали видеоматериалы, а я подключился к проекту за пару дней до съёмок и про Шугалея ничего не знал. В Тунисе в первый съёмочный день меня позвал к себе продюсер и сказал, что мой герой другой. Так началась работа над персонажем.
Я представлял себе человека, который может запаниковать, а он — тот, кто в любой ситуации держит себя хладнокровно. Со своим героем я не встречался, а с Шугалеем встретились. Он сказал, что благодарен всем за фильм, который помог обнародовать эту историю. Меня поразило, что плен не сломал его, я не увидел в нём гнева, он был умиротворён, как будто всех и всё простил и всё принял. А потом я узнал, что он возглавил фонд, который занимается нахождением и вытаскиванием из тюрем похищенных наших граждан.
— Недавно в свет вышел новый сезон сериала «Страх над Невой». Чем вас заинтересовала эта история о сектантстве в 70-х годах?
— Мне очень понравился мой персонаж. Циничный, хладнокровный, страстный к правде, которую он выбивает из преступников любой ценой, вплоть до избиений. Но главное — он должен был осознать, что не всегда такие методы во благо. Поэтому история с ложно обвинённым «маньяком» вылилась в то, что у героя случился слом.
Во втором сезоне мы его видим отшельником на метеостанции, где он пытается искупить свои грехи. Он становится гораздо глубже, может сострадать. Это здорово, когда мы со зрителем обманываемся в каком-то человеке в хорошем смысле.
— Майские праздники канал НТВ встретил комедийным детективом «Псы и волки». Всё чаще в последнее время детективы от мрачности переходят к юмору. Насколько такой жанр близок вам?
— Это очень классный проект, его снимал мой хороший друг Алан Дзоциев. Он сразу сказал, что хочет снять комедию положений, а мне это очень нравится, ведь наш театр — молодёжный и проповедует светлые истории. Но тут важно не комиковать, а окунуться в ситуацию и достоверно её сыграть.
Я рад, что таких проектов становится больше, всем надоели суровые реалии, бандитские разборки, кровь, насилие. Людям с рождения присущи чувство юмора и доброта. Нам хочется посмеяться, а не поплакать. Пусть так и будет!* Максим Шугалей проводил социологические исследования в Ливии. В мае 2019 года во время гражданской войны его и его переводчика заподозрили во вмешательстве в парламентские и президентские выборы. Исследователи попали в плен вооружённой террористической группировки и были помещены в тюрьму. По мотивам этой истории была снята кинотрилогия «Шугалей». В результате активных дипломатических действий России и поднятой кампании в поддержку социологов Шугалей и его переводчик были освобождены.