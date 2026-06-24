Артист Сергей Яценюк рассказал, почему сейчас нужны светлые фильмы

Я представлял себе человека, который может запаниковать, а он — тот, кто в любой ситуации держит себя хладнокровно. Со своим героем я не встречался, а с Шугалеем встретились. Он сказал, что благодарен всем за фильм, который помог обнародовать эту историю. Меня поразило, что плен не сломал его, я не увидел в нём гнева, он был умиротворён, как будто всех и всё простил и всё принял. А потом я узнал, что он возглавил фонд, который занимается нахождением и вытаскиванием из тюрем похищенных наших граждан.