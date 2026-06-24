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Нижегородский депутат Тарасов вышел из ЕР и пойдет на выборы самовыдвиженцем

Депутат законодательного собрания Нижегородской области по округу № 7 Андрей Тарасов, избравшийся в седьмой созыв от «Единой России», вышел из партии и пойдет на выборы в новый созыв независимым кандидатом. Об этом господин Тарасов сообщил на своей странице в VK.

Источник: Коммерсантъ

Депутат законодательного собрания Нижегородской области по округу № 7 Андрей Тарасов, избравшийся в седьмой созыв от «Единой России», вышел из партии и пойдет на выборы в новый созыв независимым кандидатом. Об этом господин Тарасов сообщил на своей странице в VK.

«Итоги предварительного партийного голосования “ЕР”, которое было нечестным, с многочисленными нарушениями, подведены. Я получил огромное количество обращений от жителей Нижнего Новгорода, не отступать, идти дальше на выборы. За мной — много конкретных дел и для дальнейшей работы депутатом уже подготовил большой объем новых социальных проектов для реализации», — написал он.

Депутат Тарасов добавил, что собирается продолжить активную работу и противопоставил себя конкуренту, заявив, что тот «2,5 года, будучи депутатом по Нижегородскому району по партийному списку от “ЕР”, ничего не хотел знать про Нижегородский район, а сегодня имитирует бурную деятельность, чтобы выиграть выборы и забыть про район до следующей избирательной кампании».

Как писал «Ъ-Приволжье», Андрей Тарасов проиграл партийное голосование ЕР по округу № 7 депутату Максиму Реброву и заявил о фальсификации на праймериз.

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