Предприниматели Пермского края стали лауреатами всероссийской премии

Напомним, для субъектов малого предпринимательства на территории Пермского края действует широкий перечень мер поддержки, в том числе финансовые, налоговые, консультационные, образовательные, имущественные и другие. Так, центр «Мой бизнес» предлагает комплексные услуги по продвижению и цифровизации, помогает с разрешительной документацией, а также оказывает консультации по всему спектру бизнес-вопросов.