Предприниматели Пермского края стали лауреатами всероссийской премии

Два жителя Пермского края вошли в число лауреатов Всероссийской премии «Предприниматель года — 2025», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Церемония награждения прошла в Москве на площадке инновационного кластера «Арт. Техноград» на ВДНХ, сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.
Оргкомитет премии зафиксировал рекордные 646 заявок из 77 регионов страны, в финал прошли 135 участников, в том числе и представители Прикамья. Лауреатом в номинации «Строительство» стал генеральный директор пермской строительной компании «СВ-Сервис» Евгений Струков, а в номинации «Сфера услуг. Дети» — индивидуальный предприниматель из города Чайковского Юлия Мещанская.
«Получение федеральной премии — значимое событие для всей команды компании “СВ‑Сервис” и отличный шанс продемонстрировать потенциал Пермского края на общероссийском уровне. Наш успех помогает формировать образ региона как инновационной площадки с талантливыми командами и перспективными решениями. Мы уверены: такие достижения укрепляют репутацию края и вызывают искреннюю гордость у его жителей», — подчеркнул Евгений Струков.
Напомним, для субъектов малого предпринимательства на территории Пермского края действует широкий перечень мер поддержки, в том числе финансовые, налоговые, консультационные, образовательные, имущественные и другие. Так, центр «Мой бизнес» предлагает комплексные услуги по продвижению и цифровизации, помогает с разрешительной документацией, а также оказывает консультации по всему спектру бизнес-вопросов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.