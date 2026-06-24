Памятник Александру Невскому сняли с пьедестала в Волгограде — видео

Чтобы снять памятник с постамента, пришлось задействовать два автокрана со стрелами. Сначала рабочие зафиксировали его с помощью спецтехники, а затем спилили пять удерживающих стальных арматур, которыми бронзовое изваяние крепилось к гранитному постаменту, рассказывают в пресс-службе мэрии, поделившейся видео.