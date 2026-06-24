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Памятник Александру Невскому сняли с пьедестала в Волгограде — видео

Скульптуру небесного покровителя города перенесут с проезжей части города в Александровский сад.

В Волгограде начались работы по переносу памятника князю, полководцу и святому Александру Невскому. Как ранее сообщал vlg.aif.ru, скульптуру небесного покровителя города перенесут с проезжей части города в Александровский сад.

Чтобы снять памятник с постамента, пришлось задействовать два автокрана со стрелами. Сначала рабочие зафиксировали его с помощью спецтехники, а затем спилили пять удерживающих стальных арматур, которыми бронзовое изваяние крепилось к гранитному постаменту, рассказывают в пресс-службе мэрии, поделившейся видео.

За ходом работ следил автор скульптуры Сергей Щербаков. Фигуру перевезут для начала в его мастерскую — мастер проведет восстановительные работы и дополнит изображение щитом — символом защитника Отечества.

Постамент также разберут и перевезут на временное хранение.

Ранее стало известно, что памятнику участникам СВО в Волгограде присвоят статус на законодательном уровне.