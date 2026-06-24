Россияне снижают долговую нагрузку за счет рефинансирования кредитов

ВТБ фиксирует аналогичную динамику: в мае объём выдачи кредитов наличными на цели рефинансирования вырос на 45% и достиг 2,7 млрд рублей, а среднемесячный прирост с начала года составил 68%. За пять месяцев клиенты банка оформили потребительских кредитов на 215 млрд рублей — почти вдвое больше, чем год назад. Как отметил старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, рост спроса на рефинансирование — устойчивый тренд, который поддерживается поэтапной корректировкой условий кредитования: с начала года ПСК снизилась на 6,3 процентных пункта.