В Мариинске Кузбасса пройдет фестиваль «День сибирского купечества»

Открытие состоится в 13:00 в городском парке им. А. В. Суворова. В первый день запланированы деловые и развлекательные мероприятия. В рамках форума «Деловые и предприимчивые» организуют мастер-классы для юных предпринимателей, встречи с экспертами из Москвы и Кемерова, а также инфотур для туроператоров. Любители спорта смогут присоединиться к занятию по гиревому спорту с чемпионом мира Антоном Анасенко. Центральным событием станет прогулка по улице Ленина, где воссоздадут атмосферу купеческого города рубежа XIX-XX веков — с иммерсивными спектаклями, уличными музыкантами и историческими квестами. Вечером в парке состоятся огненное шоу и выступление барабанщиков.