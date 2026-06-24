В Мариинске Кузбасса пройдет фестиваль «День сибирского купечества»

Традиционный фестиваль «День сибирского купечества» состоится в городе Мариинске Кузбасса 10 и 11 июля, сообщили в региональном министерстве туризма. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Открытие состоится в 13:00 в городском парке им. А. В. Суворова. В первый день запланированы деловые и развлекательные мероприятия. В рамках форума «Деловые и предприимчивые» организуют мастер-классы для юных предпринимателей, встречи с экспертами из Москвы и Кемерова, а также инфотур для туроператоров. Любители спорта смогут присоединиться к занятию по гиревому спорту с чемпионом мира Антоном Анасенко. Центральным событием станет прогулка по улице Ленина, где воссоздадут атмосферу купеческого города рубежа XIX-XX веков — с иммерсивными спектаклями, уличными музыкантами и историческими квестами. Вечером в парке состоятся огненное шоу и выступление барабанщиков.
Второй день начнется карнавальным шествием и большой купеческой ярмаркой. Также состоится состязание по гиревому спорту «Битва титанов» с участием сильнейших спортсменов из Кузбасса, Красноярского края, Новосибирска, Омска и Томска. Кроме того, на протяжении дня будут работать ярмарка мастеров, детские площадки, стилизованные точки питания.
Отметим, что это событие является неотъемлемой частью культурной жизни Сибири. Число гостей за пять лет проведения фестиваля увеличилось с 4 тыс. до 37 тыс. человек.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.