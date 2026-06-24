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В Прикамье начнут выплачивать деньги за привлечение контрактников на СВО

Решение вступит в силу с момента публикации.

Депутаты Ильинского муниципального округа установили единовременную выплату за привлечение людей на военную службу в зоне специальной военной операции, сообщает «Новый компаньон».

Жители, привлекающие местных в Вооружённые силы РФ, начнут получать денежные выплаты в размере 30 тысяч рублей. Сумма полагается из резервного фонда администрации округа.

Решение вступит в силу с момента публикации.

Ранее вузы Перми рассказали perm.aif.ru о квотах участникам СВО и их родным. Сколько за ними зарезервировано мест в пермских вузах в 2026 году, читайте в материале.