Ветерана Александра Колотушкина поздравили с годовщиной Парада Победы

Напомним, что Александру Ивановичу 99 лет. Уроженец деревни Чухломка Нижегородской области в ряды Советской армии был призван в декабре 1943 года. После окончания зенитно-пулеметных курсов младший сержант Колотушкин в составе 25 зенитно-пулеметного полка обеспечивал прикрытие аэродромов под Москвой, Кубинкой, в Электростали. После — сопровождал ж/д эшелоны 3-го Белорусского фронта. Затем служил в составе 1924-го зенитно-артиллерийского полка.