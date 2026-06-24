НБД-Банк продолжает поддерживать социально значимые инициативы

«Мы искренне рады, что среди сотрудников НБД-Банка есть люди, готовые делиться не только своим временем и опытом, но и помогать другим таким важным способом. Особенно приятно видеть, что в рамках акции к донорам со стажем присоединяются новые участники. Это говорит о том, что культура взаимопомощи и социальной ответственности остается важной частью жизни нашего коллектива», — отметил председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.