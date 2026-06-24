НБД-Банк продолжает поддерживать социально значимые инициативы

23 июня сотрудники НБД-Банка присоединились к очередной акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови имени Н. Я. Климовой. Среди участников были как сотрудники, впервые решившие стать донорами, так и те, для кого сдача крови уже стала доброй традицией.
Участие в подобных акциях объединяет людей вокруг важной социальной миссии и напоминает о том, что даже небольшой личный вклад способен оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Сданная сотрудниками НБД-Банка кровь, после прохождения необходимого комплекса мероприятий, будет разделена на отдельные составляющие и передана в лечебную сеть для оказания помощи населению.
«Мы искренне рады, что среди сотрудников НБД-Банка есть люди, готовые делиться не только своим временем и опытом, но и помогать другим таким важным способом. Особенно приятно видеть, что в рамках акции к донорам со стажем присоединяются новые участники. Это говорит о том, что культура взаимопомощи и социальной ответственности остается важной частью жизни нашего коллектива», — отметил председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.
НБД-Банк и в дальнейшем планирует активно поддерживать донорские и другие социально значимые инициативы, способствующие развитию культуры взаимопомощи.
Реклама ПАО «НБД-Банк», генеральная лицензия № 1966. Erid 2Vfnxvh7qR5.