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В Калининграде 25 июня проверят сирены

Власти говорят, что включение сигналов никаких действий населения не предусматривает.

В Калининграде завтра, 25 июня, будут проверять систему оповещения — запустят электросирены. Об этом сообщает мэрия города со ссылкой на информацию Управления по делам ГО и ЧС Калининграда.

Гудеть будет в период с 14:00 до 17:00. Планируется одиночное кратковременное (не более 10 секунд) включение сирен.

«Данное включение никаких действий населения не предусматривает. Просьба к жителям города Калининграда сохранять спокойствие», — отметили в мэрии.

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