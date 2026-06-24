В Калининграде 25 июня проверят сирены

В Калининграде завтра, 25 июня, будут проверять систему оповещения — запустят электросирены. Об этом сообщает мэрия города со ссылкой на информацию Управления по делам ГО и ЧС Калининграда.
Гудеть будет в период с 14:00 до 17:00. Планируется одиночное кратковременное (не более 10 секунд) включение сирен.
«Данное включение никаких действий населения не предусматривает. Просьба к жителям города Калининграда сохранять спокойствие», — отметили в мэрии.
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