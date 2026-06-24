Из-за ограничений на АЗС в Ростовской области могут сократить автобусные рейсы

Перевозчик рекомендует пассажирам заранее уточнять расписание движения автобусов в диспетчерских службах. Напомним, ранее на отдельных АЗС Ростовской области начали вводить ограничения на отпуск топлива. На фоне повышенного спроса некоторые заправочные станции установили лимиты на объем бензина, который можно приобрести за одну заправку.