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Программу «Столицы закатов» опубликовали в Нижнем Новгороде на 26−28 июня

Жителей и гостей города ждут выступления артистов и гатсрономический фестиваль.

Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде продолжает радовать гостей: насыщенная программа мероприятий на выходные с 26 по 28 июня, ждёт горожан и туристов. Об этом сообщили организаторы.

26 июня, в пятницу, вечер на Стрелке откроет выступление Сергея Ворона — артист, совмещающий вокал с гитарным аккомпанементом, выйдет на сцену в 18:00. Чуть позже, в 19:30, набережная Федоровского станет площадкой для концерта Гагика Геворгяна.

27 июня, в субботу, улица Рождественская на весь день превратится в эпицентр гастрономических впечатлений: с 12:00 до 22:00 здесь развернётся гастрономический фестиваль (6+).

В рамках проекта «Соло на закате» зрителей ждёт серия музыкальных номеров:

в 19:00 на смотровой площадке у верхней станции кремлёвского фуникулёра выступит HramSan;

в 19:30 на набережной Федоровского на сцену выйдет группа «панацея “;

в 20:00 диджеи Baryhand зажгут на Стрелке.

28 июня, в всокресенье, в «Ракушке» пройдёт фестиваль «Музыка над Волгой» (0+). В 19:00 симфонический оркестр Нижегородской филармонии представит третью часть цикла «Симфонические странствия» — программу «Франция. C"est la vie».

Продолжат вечер музыкальные выступления: в 19:30 кавер‑группа VIVALDI выступит напротив Академии «Маяк», а в 20:30 на Стрелке состоится концерт Ashly. В творчестве артиста органично переплетаются поп‑мелодии, фанковые гитарные партии, хип‑хоп‑ритмы и энергичные рок‑элементы — такой микс создаёт узнаваемый стиль исполнителя.

Ранее «Ночной забег в Столице закатов» перенесли в Нижнем Новгороде на 1 августа.