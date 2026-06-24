Программу «Столицы закатов» опубликовали в Нижнем Новгороде на 26−28 июня

26 июня, в пятницу, вечер на Стрелке откроет выступление Сергея Ворона — артист, совмещающий вокал с гитарным аккомпанементом, выйдет на сцену в 18:00. Чуть позже, в 19:30, набережная Федоровского станет площадкой для концерта Гагика Геворгяна.