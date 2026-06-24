В Калининграде 25 июня ненадолго включат сирены

В Калининграде в четверг, 25 июня, проверят городскую систему оповещения. Об этом, ссылаясь на управлении по делам ГО и ЧС, сообщает мэрия.
Сирены могут включить в период с 14:00 до 17:00 — один раз и не дольше чем на 10 секунд. Это плановая проверка технических средств оповещения, жителям ничего делать не нужно. В администрации просят сохранять спокойствие.
В Калининградской области появилось министерство региональной безопасности. Новому ведомству передали защиту населения, гражданскую и территориальную оборону, пожарную охрану и контроль за водоёмами. Оно также займётся координацией в общественной и государственной сферах.
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